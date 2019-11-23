مبلغ 120 ألف جنيه ينهي نزاع بين 6 عائلات في الغربية

نجح مجلس القضاء العرفي بمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، في إنهاء نزاع بين 6 عائلات بمبلغ 120 ألف جنيه، بعزبة البحر التابعة لقرية بلاى مركز السنطة، تحت إشراف أمني بقيادة العقيد أحمد جعيصة، رئيس الفرع الجنائي لمركزي السنطة وزفتى، والرائد محمد الدهراوي، رئيس مباحث مركز السنطة.



وتداولت الجلسة حيثيات النزاع بين جميع الأطراف بمنزل الحاج "عبدالمنعم أبو سعدة" بعزبة البحر التابعة لقرية بلاي مركز السنطة، وبرئاسة الحاج "راغب الشرقاوي"، وعضوية كل من "السيد ابو حجيجة" و"رفعت قطب" و"محمد حمودة" و"سليمان عيسى" ومحمد شمس الدين، ومحمد الوصيف" أعضاء اللجنة.



وتناقشت الأطراف وعرضت على أعضاء اللجنة أسباب النزاع بأن عدد 8 شباب تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 سنة من عائلة "غنيم والوصيف وشادي وفانوس وغيرهم، ومقيمون بعزبة البحر قذفوا الحجارة وثمار البرتقال على مواطن وزوجته وأطفالهم من عائلة "أبو فضيلة" وهم داخل سيارتهم الملاكي الخاصة بهم أثناء رجوعهم لمنزلهم الساعة الثامنة ليلا بتاريخ 20191112، وتم حدوث جروح خطيرة لهم بسبب قذفهم بالطوب، وتم الإضرار بالسيارة أيضا، وقدم المتضرر محضر بمركز شرطة السنطة لاتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.



وبعد سماع جميع الأطراف قررت اللجنة التنازل عن جميع الشكاوى المقدمة أمام المحاكم والشرطة والجهات الحكومية؛ توقيع مبلغ 120 ألف جنيه حق المواطن المتضرر نظير ما ارتكبة المعتدين وإحداث الضرر الواقع به، يحدد شرط جزائي 100 ألف جنيه لمن يخل بالاتفاق.