السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبلغ 120 ألف جنيه ينهي نزاع بين 6 عائلات في الغربية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:58 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
نجح مجلس القضاء العرفي بمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، في إنهاء نزاع بين 6 عائلات بمبلغ 120 ألف جنيه، بعزبة البحر التابعة لقرية بلاى مركز السنطة، تحت إشراف أمني بقيادة العقيد أحمد جعيصة، رئيس الفرع الجنائي لمركزي السنطة وزفتى، والرائد محمد الدهراوي، رئيس مباحث مركز السنطة.

وتداولت الجلسة حيثيات النزاع بين جميع الأطراف بمنزل الحاج "عبدالمنعم أبو سعدة" بعزبة البحر التابعة لقرية بلاي مركز السنطة، وبرئاسة الحاج "راغب الشرقاوي"، وعضوية كل من "السيد ابو حجيجة" و"رفعت قطب" و"محمد حمودة" و"سليمان عيسى" ومحمد شمس الدين، ومحمد الوصيف" أعضاء اللجنة.

وتناقشت الأطراف وعرضت على أعضاء اللجنة أسباب النزاع بأن عدد 8 شباب تتراوح أعمارهم من 16 إلى 18 سنة من عائلة "غنيم والوصيف وشادي وفانوس وغيرهم، ومقيمون بعزبة البحر قذفوا الحجارة وثمار البرتقال على مواطن وزوجته وأطفالهم من عائلة "أبو فضيلة" وهم داخل سيارتهم الملاكي الخاصة بهم أثناء رجوعهم لمنزلهم الساعة الثامنة ليلا بتاريخ 20191112، وتم حدوث جروح خطيرة لهم بسبب قذفهم بالطوب، وتم الإضرار بالسيارة أيضا، وقدم المتضرر محضر بمركز شرطة السنطة لاتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.

وبعد سماع جميع الأطراف قررت اللجنة التنازل عن جميع الشكاوى المقدمة أمام المحاكم والشرطة والجهات الحكومية؛ توقيع مبلغ 120 ألف جنيه حق المواطن المتضرر نظير ما ارتكبة المعتدين وإحداث الضرر الواقع به، يحدد شرط جزائي 100 ألف جنيه لمن يخل بالاتفاق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تهديدات واشنطن.. بكرى: "قائدنا وطنى محدش يلوى ذراعه"

منذ أقل من ساعة

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

منذ حوالي 14 ساعة

قصة القناع الذي ارتداه لاعبو المنتخب الوطني

منذ حوالي 12 ساعة

عفاف شعيب تكشف سبب انفصالها عن والد المخرج طارق العريان

الصور

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة

image description

الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام كوت ديفوار

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

وزير الآثار: يمكننا تأسيس "متحف للحيوانات المحنطة"

مدبولي: الحكومة مهدت للقطاع الخاص للاستثمار في العاصمة الإدارية

التخطيط: التجربة المصرية حظت بإشادة كبيرة خاصة من الجانب الأمريكي

الجبير: إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على "أرامكو"

منوعات

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

"زيدان" يحسم مصير "بيل" مع ريال مدريد

كشكول

للأمهات.. احذري 4 أسباب تؤدي لسوء التغذية عند طفلك

جامعة القاهرة تواصل تقدمها في تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات

الخميس.. انطلاق قمة التعليم الإبداعي بجامعة النيل

4 تكليفات جديدة في أزمة دفعة مارس 2014 بـ"تعليم الغربية"

إسلام سياسي

باحث سعودي: علاقة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي بدأت منذ وصول الخميني للحكم

بعد فضح تاريخهم المزيف.. تركيا تهاجم مسلسل "ممالك النار"

تحركات إخوانية تثير القلق في الحكومة الألمانية

كاتب سوري: الإخوان وإيران أهداف موحدة تحت كيان مختلفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

"التعليم كمشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية" بالجامعة الأمريكية

اليوم.. الفنان الأردنى عزيز مرقة يحيى حفلًا بمكتبة الإسكندرية

حفل "الماندولين" ببيت العود بالهراوى.. الليلة

الفارابى تطرح النسخة العربية لرواية "والفولاذ سقيناه"

صفحتنا ع الفيس بوك