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عالم

الرقب: لا يمكن تجاهل تصريحات حزب العمال البريطاني تجاه فلسطين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:55 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى الدكتور أيمن الرقب أنه لا يُمكن تجاهل ما يحدث داخل حزب العمال البريطاني، الحزب المعارض الأكبر في بريطانيا والمرشح للفوز بالسلطة في الانتخابات القادمة، تجاه تبني قضايا الشعب الفلسطيني بهذا الشكل غير المسبوق، بل وضعها على سُلم أجندات نقاشات مؤتمراته وبرنامجه الانتخابي في السياسية الخارجية.

وأوضح الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حزب العمال الذي حاول في السابق بأحسن الأحوال أن ينأى بنفسه على مستوى السياسة الرسمية عن الانحياز إلى قضية فلسطين، بل جاوز بعض قادته في السابق المحافظين في الانحياز الى إسرائيل، يمر اليوم بتغيير تاريخي منذ وصول القائد الاشتراكي جيرمي كوربين الى رئاسته، وخطاب المنحازين الى قضية فلسطين والمعادين للاحتلال الإسرائيلي يصبح في المركز بعد أن كان لسنوات طويلة في الهامش.

وأشار الرقب إلى أن قرار الحزب بوضع الاعتراف بالدولة الفلسطينية على سلم مهامه بعد الانتخابات وُصف بالتاريخي، كما دعا حزب العمال البريطاني من قبل، إلى تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، موصيًا بمنع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية وتصدير السلاح إلى إسرائيل وكان ذلك خلال انعقاد المؤتمر السنوي العام لحزب العمال في مدينة برايتون البريطانية، بحضور رئيس الحزب وأعضاء من حكومة الظل وقيادات حزبية وبرلمانية ومئات من أعضاء الحزب.

وتابع الرقب، أن الحزب خلال المؤتمر صوت لصالح قرارٍ يدعو لـ "تجميد بيع الأسلحة لإسرائيل، وفتح تحقيقٍ حول الانتهاكات الإسرائيلية واستخدام القوة في قتل وقمع وإصابة متظاهري مسيرات العودة الكبرى العزّل، والرفع الكامل وغير المشروط لحصار غزة.

كما طالب الحزب خلال ذلك المؤتمر بزيادة التمويل البريطاني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للأمم المتحدة "الأونروا"، ورفع معظم الحاضرين الأعلام الفلسطينية، التي باتت تُشكل مظهرًا طبيعيًا في مؤتمرات الحزب مؤخرًا.

وأكد الرقب أن هذا التغيير في سياسات الحزب بقيادة السياسي المخضرم اليساري جيرمي كوربين لا تحمل مواقف تجاه القضية الفلسطينية فقط، بل تجاه الكثير من القضايا الحساسة في العالم، واهتمامه بالقضية الفلسطينية لم يكن جديدا من هذا المناضل.

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