ضبط 3249 مخالفة مرورية فى الجيزة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، مدير الأمن، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة جميع صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.



وأسفرت الحملة، التي قادها ضباط الإدارة على مدى الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 3249 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، دون رخصة تسيير، دون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".



وتحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.