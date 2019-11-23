ضبط 73 مخالفة تموينية في الجيزة

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، حملة أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 73 قضية تموينية، تنوعت ما بين 18 عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة 9 منشآت بدون ترخيص، 11 إنتاج خبز ناقص، 13 خبز غير مطابق للمواصفات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.