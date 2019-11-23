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محافظات

انطلاق الحملة القومية الثالثة لحماية الثروة الحيوانية في دمياط

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:52 ص
جريدة الدستور
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انطلقت فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2019، لحماية الثروة الحيوانية بدمياط، من أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع؛ صباح اليوم السبت، حيث تستمر الحملة لمدة شهر كامل.

وصرح الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن الحملة تستهدف تطعيم 85 ألف رأس من الماشية والأغنام بسائر أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أنه تم توفير كافة الطعوم والأمصال اللازمة لعملية التطعيم في جميع الإدارات الطبية بمراكز المحافظة، مؤكدا أن حملات التطعيم على مدار العام نجحت في إنقاذ الثروة الحيوانية من هذه الأمراض؛ حيث يصاحب الحملات توعية لطلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب والعاملين في دواوين الحكومة والمواطنين بكيفية التعامل مع اللحوم.

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