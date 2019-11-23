سول تطلب المساعدة من واشنطن في حل قضاياها مع اليابان

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إن وزيرة الخارجية كانج كيونج وا، طلبت اليوم السبت من الولايات المتحدة المساعدة في حل قضايا عالقة مع اليابان.



وكانت الوزيرة الكورية الجنوبية التقت مع جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ناجويا بوسط اليابان، وذلك بعد يوم من عدول بلادها عن قرار

بالانسحاب من اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان.



وقالت الوزارة في بيانها، إن كانج وسوليفان اتفقا على التواصل عن كثب لحل أمور أخرى منها المشاركة في تكاليف الدفاع.