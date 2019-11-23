السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يفتتح اليوم الثاني من منتدى "الاستثمار من أجل إفريقيا"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:51 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني من منتدى الاستثمار من أجل إفريقيا الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بمشاركة وفود أكثر من 35 دولة إفريقية وممثلي المنظمات الدولية المؤسسات المالية العالمية على رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التعمير الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الافريقية للاستيراد والتصدير.

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي في الجلسة الأولى التي تتناول التجارب التنموية الناجحة للدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص، وأهمية تضافر الجهود من أجل خلق بيئة مواتية للأعمال وتحقيق رفاهية الشعوب الافريقية، ويدير الجلسة الدكتور مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويشارك في الجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسفيرة مريم كاتاجون وزيرة التجارة والصناعة في نيجيريا والبارونة اليزابيث جرايس وزيرة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والسير سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وداريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

وتركز الجلسة الثانية على تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في قارة إفريقيا، ويشارك فيها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وإبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة في جنوب افريقيا والمهندس يحي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومايك وايتفيلد رئيس مجلس إدارة شركة نيسان وجانيت هيكمان مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصري.

وتتناول الجلسة الثالثة دور المرأة في بناء المجتمع في إفريقيا في ضوء أهداف الاتحاد الافريقي لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الأفريقي وستلقي الجلسة الضوء على الفرص المتاحة لتحفيز الاستثمارات التي من شأنها تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية ويشارك في الجلسة أكاسيا باندوبولا وزيرة الاقتصاد الوطني في الكونغو الديمقراطية والدكتورة شانتيل كول مستشار رئيس جمهورية غينيا وحياة المسندي كبير مستشاري البنك الإسلامي للتنمية.

وتترأس الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الجلسة الرابعة التي تدور حول آفاق الاستثمار العربي الإفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بمشاركة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال وبنديكت أوراما رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية.

فى حين تناقش الجلسة الخامسة سبل تعزيز التحول الرقمي من أجل التكامل والتنوع الاقتصادي في قارة إفريقيا ويشارك فيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأماني أبوزيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الافريقبي وبثينة جورمازي مدير التنمية الرقمية بالبنك الدولي وراغو مالهوترا رئيس ماسترد كارد الشرق الأوسط وافريقيا، فيما تركز الجلسة السادسة على الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة ويشارك فيها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ومسيدية حميد وزير الاقتصاد والاستثمار والطاقة في جزر القمر وسيرجيو بيمنتا رئيس مؤسسة التمويل بالبنك الدولي.

وتبحث الجلسة السابعة فرص الاستثمار في رأس المال البشري وتترأسها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ويشارك فيها جان فيديل أوتاندو وزير الاستثمار الجابوني وتامبو جينا وزير التخطيط في ايسواتيني ثم الجلسة الثامنة والأخيرة تحول فرص نمو الشركات الناشئة ويشارك فيها إبراهيم محمد وزير تطوير الاعمال في جمهورية غانا وهوا سيلاديالو نائب وزير الاستثمار في جمهورية غينيا، ثم حفل الختام والبيان الختامي للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

موعد انطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عفاف شعيب تكشف سبب انفصالها عن والد المخرج طارق العريان

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تهديدات واشنطن.. بكرى: "قائدنا وطنى محدش يلوى ذراعه"

منذ أقل من ساعة

تقرير رسمى: 14 كشفًا بتروليًا جديدًا في 5 مناطق

الصور

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة

image description

الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام كوت ديفوار

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوى جديد فى البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

وزير الآثار: يمكننا تأسيس "متحف للحيوانات المحنطة"

مدبولي: الحكومة مهدت للقطاع الخاص للاستثمار في العاصمة الإدارية

التخطيط: التجربة المصرية حظت بإشادة كبيرة خاصة من الجانب الأمريكي

الجبير: إيران هي المسؤولة عن الاعتداء على "أرامكو"

منوعات

"يويفا" يتدخل بسبب حرق السنافر

مفاجأة.. أنياب الإنسان ليست لتقطيع اللحوم

فندق بريطانى يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

"زيدان" يحسم مصير "بيل" مع ريال مدريد

كشكول

للأمهات.. احذري 4 أسباب تؤدي لسوء التغذية عند طفلك

جامعة القاهرة تواصل تقدمها في تصنيف التايمز البريطاني للتخصصات

الخميس.. انطلاق قمة التعليم الإبداعي بجامعة النيل

4 تكليفات جديدة في أزمة دفعة مارس 2014 بـ"تعليم الغربية"

إسلام سياسي

باحث سعودي: علاقة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي بدأت منذ وصول الخميني للحكم

بعد فضح تاريخهم المزيف.. تركيا تهاجم مسلسل "ممالك النار"

تحركات إخوانية تثير القلق في الحكومة الألمانية

كاتب سوري: الإخوان وإيران أهداف موحدة تحت كيان مختلفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

"التعليم كمشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية" بالجامعة الأمريكية

اليوم.. الفنان الأردنى عزيز مرقة يحيى حفلًا بمكتبة الإسكندرية

حفل "الماندولين" ببيت العود بالهراوى.. الليلة

الفارابى تطرح النسخة العربية لرواية "والفولاذ سقيناه"

صفحتنا ع الفيس بوك