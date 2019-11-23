اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في تشيلي (فيديو)

عرضت فضائية "euronews"، اليوم، مقطع فيديو يرصد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في تشيلي، حيث لم تتردد الشرطة في إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه باتجاه المتظاهرين الذين ردوا بالحجارة.



واندلعت الاحتجاجات في تشيلي على خلفية ارتفاع أسعار تذاكر المترو، لتتحول في وقت لاحق إلى أعمال شغب تخللتها عمليات عنف ونهب وحرق عمدي، ووعد الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا باعتماد مجموعة من الإصلاحات لإخماد غضب المحتجين كرفع الحد الأدنى للأجور ورفع معاشات التقاعد.