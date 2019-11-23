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عالم

الإمارات تجدد إلتزامها بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
جريدة الدستور
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جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة الجهود لتحقيق عالم خال من التهديد الذي تشكله الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، لافتة إلى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط هدف تأخر تحقيقه، والخطوات الناجحة نحو إنشائها ستساعد في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذى عقد فى نيويورك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت.

وقال حمد علي الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "إنه يجب النظر إلى المؤتمر كفرصة للبدء في بناء تفاهم إقليمي جديد لتحقيق هذا الهدف، داعيا جميع دول المنطقة إلى الإلتزام بعملية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وجدد الكعبي إلتزام الإمارات بمعاهدات عدم الانتشار ذات الصلة بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك التزامها الكامل بالوفاء بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها بأن المؤتمر يهدف إلى وضع معاهدة ملزمة قانونيا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، على أساس الترتيبات التلقائية التي توصلت إليها دول المنطقة.

يشار إلى أن الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذى عقد بنيويورك قد بدأت أعمالها خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الجاري، بهدف التفاوض على صك قانوني ملزم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط طبقًا لمقرر الجمعية العامة 73546 المبني على أساس قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995.

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