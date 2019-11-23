ضبط عاطل بحوزته 19 قطعة حشيش في الغردقة

تمكن ضابط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط سائق بحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، يفيد بضبط المدعو"إسلام. م. أ" سائق، ومقيم بقنا، وبحوزته 19 قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي 150 جنيها، و2 هاتف محمول.



وبمواجهة بما أسفر عنه الضبط، وأمام المقدم أحمد شلبي مفتش مباحث القسم، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.