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مصر

التعليم العالي تعقد لقاءًا مع المصريين المبعوثين بالجامعات البريطانية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 09:41 ص
جريدة الدستور
الدستور
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عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا مفتوحًا مع الطلاب المبعوثين في الجامعات البريطانية، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن.

وخلال اللقاء أكد الوزير ضرورة الاستفادة من تخصصاتهم العلمية وأبحاثهم في مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على إرسال المبعوثين لأفضل الجامعات بالخارج، لدراسة التخصصات الحديثة بما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة وأولوياتها.

ووجه الوزير بإعداد مقترح باحتياجاتهم من معامل حديثة وتجهيزات في الجامعات المصرية، لكي يتمكنوا من نقل خبراتهم إلى زملائهم، مما يوسع دائرة الاستفادة من تلك البعثات الخارجية.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بتمويل البحث العلمي في مصر، وإنشاء معامل متخصصة في الجامعات المصرية ومراكز البحوث، للحاصلين على الدكتوراه من الخارج.

جدير بالذكر أن زيارة الوزير للمملكة المتحدة شهدت نشاطًا مكثفا، حيث قام الدكتور خالد عبد الغفار بزيارة الكلية الملكية للأطباء والجراحين في جلاسجو، كما التقى بالدكتور فيليب بلاودن رئيس جامعة برمنجهام سيتي، ثم قام الوزير بزيارة تفقدية جامعة هيرتفوردشاير، والتقى بالدكتور كوينتن ماكيلار رئيس جامعة هيرتفوردشاير.

بحضور ممثلي الجامعة، والسفير طارق عادل سفير مصر بالمملكة المتحدة، ثم قام بإجراء مقابلة مع مسئولى شركة سكالا للتدريب، كما عقد عدة لقاءات منها لقاءا مع الدكتور أوليفر تيرنبل رئيس جامعة بانجور، ثم التقى الوزير بممثلي جامعة لندن ساوث بانك، بحضور الدكتور دافيد فينكس رئيس الجامعة، ود. بول ايفي نائب رئيس الجامعة.

كما التقى بالدكتور ألكسندر جالوي، نائب رئيس جامعة استراثكلايد والدكتور جو باربانيل، أستاذ متفرغ بالجامعة في تخصص الهندسة الطبية، والتقى الدكتور ريتشارد بات، نائب رئيس جامعة كوين مارجريت، كما التقى بالدكتور نيل جاستر، نائب رئيس جامعة جلاسجو والدكتور راشيل سانديسون، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية بالجامعة.

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