إحالة أوراق 3 متهمين بقتل صاحب مزرعة للمفتى بدمياط

قضت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار عبدالعزيز محمود، بإحالة أوراق ٣ متهمين في القضية رقم 7513 جنايات كفرسعد لسنة 2019، لفضيلة المفتي لاتهامهم بقتل سمير عبد الرءوف صاحب مزرعة مواشي بناحية كفرسعد البلد بغرض سرقته.



وتعود تفاصيل القضية، لقيام ثلاثة متهمين بينهم سيدة بالتخطيط والتنفيذ لجريمة قتل محكمة لمالك مزرعة مواشي بقرية كفر سعد البلد، حيث وضعوا مواد للماشية لتثيريها ضد مالكها، وبالفعل داست الماشية عليه فأردته قتيلا.



والمتهمين هم كلا من أيمن شعبان ونورا سعيد وأحمد محمد.



بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن دمياط بلاغا بسقوط رجل مسن يملك مزرعة ماشية بعد دهسه بأقدام رءوس الماشية، والتي كانت في حالة هياج مثيرة وبناء على اتهام أحد ذوي المجني عليه، والذي أبلغ مباحث كفرسعد برئاسة الرائد محمد أبو العز، بتشككهم في الوفاة لظهور شاهد رأى سيدة منتقبة وبصحبتها 2 من الرجال يجرون رءوس ماشية، وتبين تخطيط السيدة وزوجها بصحبة آخر للتخطيط للجريمة حيث كان يعمل زوجها حارسا للمزرعة.



تمكنت قوة من مباحث كفرسعد، من ضبط المتهمين بعد هروبهم لإحدى محافظات الصعيد، حيث اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتمت إحالتهم للمحاكمة.