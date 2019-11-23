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عالم

البحرين: لا يمكن لإيران حل مشاكلها دون التعاون مع دول المنطقة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
وسام عطية
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قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إنه يطالب بوقف الدعم المباشر وغير المباشر للإرهاب.

وأكد الوزير خلال - كلمته في فعاليات "مؤتمر حوار المنامة" - أنه لا يمكن لإيران حل مشاكلها الدولية دون التعاون مع دول المنطقة، معتبرا أن إيران تغذي النزاع في اليمن وتفشل أي حل سياسي

وحول تدخل إيران في شئون العربية بشكل استفزازي، قال أضاف الوزير إن إيران تعيق تقدم العراق، وتدخلها في لبنان أدى الى شلل في البلد من خلال ميليشيات حزب الله.

وبدأت أمس الجمعة فعاليات "مؤتمر حوار المنامة" في دورته الـ15 الذي تنظمه الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لتستمر أعماله حتى الـ24 من الشهر الجاري.

ويشارك في المؤتمر خبراء وصناع السياسة من دول العالم المختلفة، لمناقشة التحديات الأمنية بالمنطقة، وسبل التوصل إلى حلول جديدة لها، وتتناول جلسات المؤتمر قضايا استراتيجية كالجغرافيات الاقتصادية الجديدة في الشرق الأوسط، والسياسة الأمريكية وعلاقات التحالف في المنطقة، والمنافسة والتعاون الإقليميين، والدبلوماسية الدفاعية والاستقرار الإقليمي، وغيرها.

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