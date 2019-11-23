السبت 23 نوفمبر 2019 الموافق 26 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

اكتشاف مضاد حيوي جديد في البكتيريا الحميدة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:20 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
اكتشف باحثون في جامعة "نورث إيسترن" الأمريكية مضادا حيويا طبيعيا مختبئا في دودة طفيلية صغيرة، تعيش في التربة.. وأثبتت الإختبارات التي أجريت على الفئران أن هذا الاكتشاف واعد حتى الآن.
وقال العلماء المشاركون في الدراسة "إنه على مدار عقود من الزمن، كان لدينا اليد العليا على البكتيريا، حيث قمنا بإزالة العديد من الإصابات بسهولة إلى حد ما باستخدام المضادات الحيوية.. لكن الإستخدام المكثف أدى إلى سباق تسلح بيننا وبين البكتيريا".
وأضافوا "أن تطوير عقاقير جديدة يتطلب وقتًا وعملية كثيفة التكلفة، والبكتيريا تتطور بمقاومة أسرع مما يمكننا مواكبته.. هناك الآن "سلالات خارقة " تقاوم جميع الأدوية المعروفة، حيث يزداد الوضع سوءًا إلى درجة أن تقريرًا حديثًا حذر من أن الحشرات الخارقة قد تقتل ما يصل إلى 10 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2050، مما يعيدنا إلى "العصور المظلمة للطب".
وقال الدكتور كيم لويس، مدير مركز اكتشاف مضادات الميكروبات في الشمال الشرقي من مدينة "بوسطن"الأمريكية، وكبير الباحثين في الدراسة الجديدة:"نفدت المضادات الحيوية لدينا.. نحن بحاجة إلى البحث عن مركبات جديدة بدون مقاومة موجودة مسبقًا في العيادة أو السكان".
وتابع:" لحسن الحظ، ليس البشر هم الكائنات الوحيدة التي تتطلع لقتل البكتيريا... البكتيريا الأخرى هي دائما خارج لأسلحة جديدة لقتل المنافسين من أجل الغذاء.. لذلك بدلًا من تطوير العقاقير من نقطة الصفر، من الطرق الواعدة العثور على أسلحة الحرب المجهرية هذه وتكييفها للاستخدام الخاص بنا".
واكتشف الفريق البحثى المضادات الحيوية الجديدة، التي يطلق عليها اسم "داروباكتين"، في ميكروبيوم (البكتيريا المفيدة) لأمعاء ديدان "النيماتود".. وهذه الديدان الصغيرة عبارة عن طفيليات تعيش داخل الجهاز الهضمي لليرقات والحشرات الأخرى.. وبمجرد الوصول إلى هناك، تطلق بكتيريا تسمى "فوتورهابدوس"(Photorhabdus )، والتي تقتل اليرقة حتى تتمكن كل من الدودة والبكتيريا من تناولها.. ولمنع الميكروبات الإنتهازية الأخرى من سرقة الوجبة، تنتج بكتيريا "فوتورهابدروس" مركبا مضادا حيويا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب

منذ حوالي 10 ساعة

عفاف شعيب تكشف سبب انفصالها عن والد المخرج طارق العريان

منذ يوم

الحكومة تنفي شائعة بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تهديدات واشنطن.. بكرى: "قائدنا وطنى محدش يلوى ذراعه"

الصور

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة

image description

الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام كوت ديفوار

الأكثر قراءة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

الجلطات الدموية الوريدية تهديد جديد لرواد الفضاء

اكتشاف مضاد حيوي جديد في البكتيريا الحميدة

ارتفاع معدل الإصابة بسرطان القولون في أمريكا

اللقاح المضاد لإسهال "إي كولاي" آمن للأطفال

الرئيس نيوز

"معتدل نهاراً بارد ليلاً".. الأرصاد تعلن طقس السبت

تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري «طيبة -1» لمدة 24 ساعة لأسباب فنية

"سعر جاكيت ولي العهد" يحدث ضجة في السعودية

مصر تحقق 4 جوائز في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

منوعات

فندق بريطاني يتيح قضاء ليلة مع النمور والأسود

"زيدان" يحسم مصير "بيل" مع ريال مدريد

السجائر الإلكترونية تصيب بمرض "رئة الفشار"

1500 قصر ريفي معروض للبيع في فرنسا

كشكول

"عبدالغفار" يعقد لقاءًا مفتوحًا مع الطلاب المبعوثين بالجامعات البريطانية

10 معلومات عن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (صور)

بالصور.. "السيسي" يتفقد معرض الفصول التعليمية الذكية

انتحار طالب جامعي لمروره بأزمة نفسية في قنا

إسلام سياسي

بعد فضح تاريخهم المزيف.. تركيا تهاجم مسلسل "ممالك النار"

تحركات إخوانية تثير القلق في الحكومة الألمانية

كاتب سوري: الإخوان وإيران أهداف موحدة تحت كيان مختلفة

الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على امرأة مسلمة بأستراليا:عنصرية بغيضة تجاه الإسلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

اليوم.. الفنان الأردنى عزيز مرقة يحيى حفلًا بمكتبة الإسكندرية

حفل "الماندولين" ببيت العود بالهراوى.. الليلة

الفارابى تطرح النسخة العربية لرواية "والفولاذ سقيناه"

الليلة.. عرض "رزق السينما" بمسرح الهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك