استسلام 10 من مسلحي داعش للقوات الخاصة الأفغانية

قالت مصادر عسكرية أفغانية، إن مجموعة مكونة من 10 أشخاص من مسلحي تنظيم داعش، استسلموا للقوات الخاصة الأفغانية في إقليم نانجرهار بشرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم السبت، عن العمليات الخاصة قولها إن المسلحين استسلموا في مقاطعة "آشين" بإقليم نانجرهار، وقاموا بتسليم أكثر من 10 بنادق آلية للقوات الخاصة.

ويأتي استسلام هذه المجموعة بعد أيام من استسلام المئات من مسلحي داعش للقوات الخاصة في إقليم نانجرهار.