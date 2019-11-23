الشرطة العسكرية الروسية تستطلع مواقع جديدة في شمال سوريا

أعلنت مصادر عسكرية أن الشرطة العسكرية الروسية تعمل على استطلاع طرق جديدة لدورياتها في شمال سوريا.

وقال الضابط في الشرطة العسكرية الروسية فاديم ريجينكوف، اليوم السبت - "إن أفراد الشرطة العسكرية يتعرفون على الأماكن وعقلية السكان المحليين والطرق.. بدون استطلاع الطرق سيكون من الصعب إجراء الدوريات".

ووفقا للضابط، تضم مجموعة الاستطلاع ثلاث عربات مدرعة طراز " تيجر"، مشيرا إلى أنه لأسباب أمنية من المهم العمل على طرق الدوريات الأساسية والثانوية.

وبدأت وحدات الشرطة العسكرية الروسية ابتداء من 23 أكتوبر 2019، تنفيذ مهامها على الحدود السورية-التركية، والتي يأتي على رأسها تسيير دوريات، وفقا لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين روسيا وتركيا، بمدينة سوتشي الروسية، يوم 22 أكتوبر.

ويدخل في قائمة مهام الشرطة العسكرية الروسية، ضمان سلامة السكان هناك والحفاظ على القانون والنظام، وكذلك تسيير دوريات في المناطق المحددة، بالإضافة إلى المساعدة بانسحاب الوحدات الكردية وأسلحتها على عمق 30 كيلو مترا من الحدود التركية-السورية، باتجاه الأراضي السورية، حسب نص الاتفاق.