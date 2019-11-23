الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا بارد ليلًا كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 24

دمنهور 14 23

الإسكندرية 14 23

بلطيم 14 24

مطروح 14 22

السلوم 12 22

سيوة 11 23

بورسعيد 17 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 23

الاسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 23

نخل 05 22

نويبع 18 24

طابا 15 21

كاترين 04 18

الطور 16 24

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 16 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 25

بنى سويف 10 25

المنيا 10 25

أسيوط 11 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 15 28

أسوان 16 28

أبوسمبل 14 28

الوادى الجديد 10 28

شلاتين 21 29

أبو رماد 21 28

حلايب 23 28