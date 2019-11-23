"زيدان" يحسم مصير "بيل" مع ريال مدريد

أنهى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الجدل حول مستقبل المهاجم جاريث بيل، بعد أزمة احتفاله بتأهل ويلز لنهائيات يورو 2020 بالعلم الذي حمل شعار "ويلز، الغولف، مدريد".



ودافع زيدان عن نجم الفريق خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام ضيفه ريال سيوسيداد بملعب "سانتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، بقوله: "أعتقد أن هناك الكثير من الجلبة حول موضوع غاريث، لكن أهم شيء هو التركيز على كرة القدم فحسب، لقد زاد الأمر عن حده، جاريث بخير، لقد تدرب معنا بشكل طبيعي، ما يقولونه خارجا لا يهمني".



وأضاف: "من الأفضل ألا نستمع لما يقولونه في الخارج. في الخارج هناك العديد من التعليقات، وبالنسبة لي، لست مهتما بالاستماع لأي منها".



ودافع زيدان عن بيل قائلا: "بإمكانك أن تسأل ما شئت، لكن إجابتي ستكون واحدة، عليك أن ترى ماذا قدم غاريث لهذا الفريق ولمن يهمه أمر النادي، غاريث أحد أفراد فريقنا، يجب ألا نخوض في ما هو أبعد من ذلك".



وواصل زيدان دفاعه: "في غرفة الملابس أرى أن غاريث بخير، لقد شاهدته سعيدا للغاية وهو يحتفل بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا بكييف، ليست مسؤوليتي التعليق على احتفال بيل، كل شخص له حرية التعليق حول هذا الأمر".



وختم قائلا: "بيل لا يحب أن يجري الحديث عنه بهذا الشكل، بيل قادر على أن يكون لاعبا حاسما مرة أخرى وسيثبت ذلك، لا أفكر في غير هذا".



وكان بيل حمل علما لويلز كُتب عليه "ويلز، الغولف، ريال مدريد"، ما أثار غضب مشجعي ريال مدريد واعتبر عدد منهم أن ريال مدريد في المركز الثالث في أولويات النجم الويلزي، وطالب عدد من الإعلاميين النادي الإسباني بالتخلص من اللاعب.



يذكر أن بيل البالغ 30 عاما، شارك مع ريال مدريد الموسم الحالي في 7 مباريات، سجل فيها هدفين وصنع آخرين، لكن آخر مشاركة له مع النادي الملكي تعود إلى 5 أكتوبر الماضي، عندما شارك في فوز ريال مدريد 4-2 على غرناطة.