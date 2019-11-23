آلاف المحتجين يحتشدون بشوارع كولومبيا

احتشد آلاف الكولومبيين مجددًا بالشوارع، اليوم السبت، ووقعت أعمال نهب متفرقة في عدة مناطق بالعاصمة بوجوتا بعد مسيرات حاشدة أمس الجمعة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.



وشارك أكثر من 250 ألف شخص في مسيرات أمس الجمعة للتعبير عن الاستياء المتصاعد من حكومة الرئيس إيفان دوكي، بما في ذلك الغضب بعد شائعات عن إصلاحات اقتصادية رغم نفي الرئيس لها، والغضب مما يقول المحتجون إنه تقاعس الحكومة عن التصدي للفساد ومقتل نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان.



واحتشد الآلاف مساء الجمعة في ساحة بوليفار في بوجوتا، من بينهم أسر ومسنون، واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع مما دفع المتظاهرين للتفرق بالشوارع الضيقة في الحي التاريخي القديم.



وأعاد بعض المحتجين تجميع صفوفهم عند تقاطعات طرق وواصلوا الهتاف، وفرضت السلطات حظر التجول ليلًا في بوجوتا، بينما تعرضت عدة متاجر في جنوب المدينة للنهب وسد المحتجون الطرق، وسرق آخرون حافلة عامة.



وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في خطاب تلفزيوني، فجر اليوم، إن بعض الناس يستغلون الاحتجاجات لنشر الفوضى، مضيفًا أنه ابتداء من الأسبوع القادم سيبدأ حوارًا وطنيًا من شأنه أن يعزز أجندة السياسات الاجتماعية الحالية"



وقال وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيلو، للصحفيين يوم الجمعة، إن التحقيقات جارية في مقتل الأشخاص الثلاثة، مضيفًا أنه رغم أن الغالبية العظمى من المشاركين في احتجاجات الخميس كانوا سلميين، فقد تم اعتقال 98 شخصًا، بينما أصيب 122 مدنيًا و151 من أفراد الأمن.



وتزامنت الاحتجاجات مع مظاهرات في بلدان أخرى بأمريكا اللاتينية، بما في ذلك مظاهرات ضد إجراءات التقشف في تشيلي واحتجاجات على مزاعم بالتلاعب بالانتخابات في بوليفيا أدت إلى تنحي الرئيس إيفو موراليس.