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عالم

الولايات المتحدة تفقد طائرة فوق ليبيا

السبت 23/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، فقدان طائرة بلا طيّار تابعة للجيش الأمريكي كانت تحلق فوق ليبيا.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكيّة لأفريقيا (أفريكوم) في بيان، إن الطائرة غير المسلّحة "فقدت فوق طرابلس" الخميس. وأضافت أن هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها.

وأوضح البيان أن القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".

وأشار بيان القيادة الأمريكية إلى أن "هذه العمليّات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميّين المناسبين"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

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