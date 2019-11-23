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عالم

جوارديولا يحسم حقيقة رحيله من مانشستر سيتى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:26 ص
جريدة الدستور
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وضع مدرب فريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا حدًا للتكهنات المنتشرة بشأن مستقبله في النادي الإنجليزي، بعدما ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن المدرب الإسباني قد يغادر ملعب الاتحاد نهاية الموسم الحالي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "إذا سألني الناس هل أريد البقاء، سأقول نعم، أريد البقاء، ليس لدي أي أسباب للرحيل من هنا".

وأضاف: "أنا راضِ بدرجة لا تُصدق عن العمل مع هذا النادي ومع هؤلاء اللاعبين إذا كان الناس يعتقدون أنني سأستقيل أو سيتم طردي من أجل النتائج وكوننا متأخرين عن ليفربول بفارق 9 نقاط، فإن أولئك لا يعرفونني، إذا كان النادي يريدني هنا الموسم المقبل، سأكون هنا بنسبة 100 %".

واستكمل: "أريد أن أعيش في هذه المدينة لأنني أعرف أشخاصًا رائعين هنا، وأريد العمل والعيش معهم، أحب هذا التحدي، أحب أن أكون في هذا الموقف، إذا لم أفز فأنا في مشكلة، أنا أعلم ذلك، لكنني سعيد للغاية للعمل في هذه المدينة وفي هذا النادي وأريد أن أساعد هذا الفريق على التحسن، ما زلت أستمتع بالعمل مع هؤلاء اللاعبين كثيرًا وأرغب في البقاء لفترة أطول، إذا كان النادي يريدني، سأبقى".

وتابع: "لماذا يعتقد الناس أنني لست سعيدًا هنا؟ لأننا خسرنا في الأنفيلد أو خسرت ثلاث مباريات هذا الموسم؟ هذا سبب غريب لقول أنني لست سعيدًا أو راضيًا عن وجودي هنا، الوضع الحقيقي هو أننا حصلنا على 198 نقطة في موسمين، وهذا استثنائي".

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