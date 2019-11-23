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أسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2019

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:15 ص
جريدة الدستور
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شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الماضية، انخفاضًا كبيرًا بمحلات الصاغة في مصر، وترصد "الدستور" متوسط سعر الذهب، اليوم السبت، بمحلات الصاغة وأسواق المال في مصر، على النحو التالية:

أولًا: متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 : 751 إلى 753 جنيه
عيار 22 : 688 إلى 690 جنيه
عيار 21 : 657 إلى 659 جنيه
عيار 18 : 563 إلى 565 جنيه
عيار 14: 438 إلى 439 جنيه
عيار 12 : 375 إلى 377 جنيه
الاونصة : 23,352 إلى 23,423 جنيه
الجنيه الذهب 5,256 إلى 5,272
الكيلو 750,857 إلى 753,143

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب بأسواق المال
الوحدة     : جنيه مصري
عيار 24 : 758.18 جنيه  
عيار 22 : 695.00 جنيه  
عيار 21 : 663.42 جنيه  
عيار 18 : 568.64 جنيه  
عيار 14 : 442.27 جنيه  
عيار 12 : 379.09 جنيه  
 عيار 9 : 284.32 جنيه  
أوقية الذهب : 23,579 جنيه  
جنيه الذهب : 5,307 جنيه  
كيلو الذهب : 758,178 جنيه  

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