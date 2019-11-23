أسعار الذهب اليوم السبت 23 نوفمبر 2019

شهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الماضية، انخفاضًا كبيرًا بمحلات الصاغة في مصر، وترصد "الدستور" متوسط سعر الذهب، اليوم السبت، بمحلات الصاغة وأسواق المال في مصر، على النحو التالية: