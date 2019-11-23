حظك اليوم.. برج الحوت السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: تتبادل زيارات العمل تأسيسًا لمرحلة جديدة من العلاقات العامة، وتكون مشجعة لتحقيق خطواتك المستقبلية.

عاطفيًا: لا تشرّع بابك أمام التدخلات التي يمكن أن تزيد الأمور تعقيدًا بينك وبين الشريك، وهذا إنذار للمستقبل.

صحيًا: لا تهمل صحتك أكثر من اللازم، وقم بما عليك القيام به للبقاء سليمًا معافى وتستعيد قوتك المعنوية وتعود إلى حياتك اليومية المعتادة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.