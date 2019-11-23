حظك اليوم.. برج الدلو السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: تدور الأحداث بسرعة، ترتفع المعنويات وتفرح لعودة الامور الى نشاطها، وتتلقى خبرًا أو تفرح لانفراج مفاجئ، وربما تجازف في اختيار جديد مع فكرة جديدة.

عاطفيًا: لا تصارع الرياح، لكن لا تترك الطرف الآخر يفرض عليك ما لا ترضاه، فالجو ليس سلبيًا كما تعتقد، لكنه يحتم عليك الانتباه.

صحيًا: إن لتعبك النفسي أثرًا هائلًا على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كليًا.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.