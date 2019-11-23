حظك اليوم.. برج الجدى السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الجدي قالت:

مهنيًا: تشعر بثقل الأعباء، وتصطدم بمشكلة مهنية وتواجه وضعًا محرجًا أو مواجهة، عليك أن تدرك خلالها ما تقول.

عاطفيًا: الشريك إلى جانبك فمّم تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها.

صحيًا: أنت صاحب قرارات صائبة عمليًا وعاطفيًا، إنما فاشل بعض الشيء على الصعيد الصحي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.