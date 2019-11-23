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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس السبت 23 نوفمبر 2019

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:11 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:
مهنيًا: تدخل مرحلة من التحرر والانسجام وتتزود ما يلزم من معنويات لكي تشق طريقك بسلام، حان الوقت لتحديد الخيارات وحسم الأمور.
عاطفيًا: تسود هذا اليوم أجواء من الانقباض والغضب والاستفزاز، وتميل أنت إلى التلفّظ بكلمات مسيئة ومزعجة للحبيب.
صحيًا: لا تكثر من تناول المضادات الحيوية من دون وصفة طبية، لأنها تضعف مناعة الجسم ويمكن أن تسبب لك مضاعفات صحية.

قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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