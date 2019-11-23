حظك اليوم.. برج العقرب السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العقرب قالت:

مهنيًا: يجب أن تعرف أنّ الأيام الأكثر حظًا هي التي توصلك إلى شاطئ الأمان، فلا تجازف في أيام أخرى!.

عاطفيًا: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما، امنحه المزيد من الوقت والتفكير لحل العقد وإيجاد مخرج لكلّ مأزق.

صحيًا: إذا كنت من أصحاب الإرادات الضعيفة أمام الطعام الدسم، عليك التخفيف من التردد إلى الأماكن التي تقدم هذا النوم من الطعام.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.