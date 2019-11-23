حظك اليوم.. برج الميزان السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: تتوضّح أمامك الرؤية وتمرّ بيوم مهمّ واعتقد أن الباب مفتوح لتحقيق الأرباح وللتوصل إلى إنجازات كبيرة.

عاطفيًا: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكنك مررت بتجارب غير مشجعة يمكن أن تعيق تقدم الأمور.

صحيًا: حالة التشنّج التي تنتابك منذ مدة حلها الوحيد هو ممارسة الرياضة أو السباحة أو الخروج إلى الطبيعة أو ممارسة أي نشاط ترفيهي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.