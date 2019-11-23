حظك اليوم.. برج العذراء السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العذراء قالت:

مهنيًا: يتحقّق حلمك وتحصل على ترقية أو جائزة أو مكافأة وتكون متفوّقًا على معظم زملائك، أنت أهل للثقة ولا بدّ من أن تثير حسد بعضهم.

عاطفيًا: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصًا أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعيق تطور العلاقة بينكما.

صحيًا: لا تترك الانعكاسات السلبية تؤثر في صحتك، وتخلص منها بالترفيه والتسلية والقيام بمسيرات في أجواء الطبيعة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.