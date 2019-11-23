حظك اليوم.. برج السرطان السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: لا تكن قاسيًا في قراراتك المهنية، لأنّ بعضها قد يورّطك في مشكلات ليست في مصلحتك.

عاطفيًا: تعيش عشقًا مميزًا وولهًا وعلاقة استثنائية تحلم بها، تلتقي أشخاصًا كثيرين يتركون أثرًا كبيرًا في قلبك أو يحركون مشاعرك.

صحيًا: حاول استعادة قوتك المعنية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة، تطور الأجواء إيجابًا يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد العاطفي.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.