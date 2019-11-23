حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: بداية لمشروع جديد في حياتك، وربما تقوم برحلة أو تشارك في احتفال، وتناقش موضوعًا يعجبك وتنجح في ترويج عملك.

عاطفيًا: بدل أن تأخذ موقفًا حياديًا تفاديًا لحصول الأزمات تميل الى التمرّد والتحفظ، قد لا يتحمل الحبيب هذه الإساءة أو غيرها، وبالتالي تواجه تحديات عديدة.

صحيًا: احرص في الصباح على ممارسة رياضة المشي، فهي تخلصك من الدهون الزائدة وتمنحك النشاط والحيوية طوال اليوم.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.