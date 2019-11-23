حظك اليوم.. برج الثور السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: تزداد الحظوظ وتتكل على مخيلتك وإحساسك وتلجأ الى إحساسك لإيجاد الحلول، وتنظر في أمور مالية أو معاملات مصرفية.

عاطفيًا: يتعكر المزاج، وتشعر بالاستياء وتوجه الملاحظات القاسية إلى الشريك، لكن لا تتسرع في حسم أمر ولا تقرر مصيرًا.

صحيًا: تحتاج إلى الاهتمام بصحتك سواء من حيث ساعات النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة بعض الألعاب الرياضية.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.