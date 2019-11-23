حظك اليوم.. برج الحمل السبت 23 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: أنت مدعو الى التروي والمحافظة على الهدوء، قد تتعرض لعمليات التأجيل والتسويف ولعراقيل تفقدك الصبر وتوقعك في القلق.

عاطفيًا: لا بدّ من أن يتفهّمك الحبيب خلال هذا اليوم الجميل، فأنت تترك أفضل الانطباعات وتبدّد الإشاعات وتضع حدًّا للتفاهات المغرضة.

صحيًا: تشير الظروف الى حركة كبيرة ومثمرة الأمر الذي يقوي النشاط ويفيد الصحة، ويجعلك تنطلق بأعمال كثيرة متراكمة من دون أن تترك لك وقتًا لفراغ.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.