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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 23 نوفمبر 2019

السبت 23/نوفمبر/2019 - 06:29 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت 23 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: أنت مدعو الى التروي والمحافظة على الهدوء، قد تتعرض لعمليات التأجيل والتسويف ولعراقيل تفقدك الصبر وتوقعك في القلق.
عاطفيًا: لا بدّ من أن يتفهّمك الحبيب خلال هذا اليوم الجميل، فأنت تترك أفضل الانطباعات وتبدّد الإشاعات وتضع حدًّا للتفاهات المغرضة.
صحيًا: تشير الظروف الى حركة كبيرة ومثمرة الأمر الذي يقوي النشاط ويفيد الصحة، ويجعلك تنطلق بأعمال كثيرة متراكمة من دون أن تترك لك وقتًا لفراغ.

الثور
مهنيًا: تزداد الحظوظ وتتكل على مخيلتك وإحساسك وتلجأ الى إحساسك لإيجاد الحلول، وتنظر في أمور مالية أو معاملات مصرفية.
عاطفيًا: يتعكر المزاج، وتشعر بالاستياء وتوجه الملاحظات القاسية إلى الشريك، لكن لا تتسرع في حسم أمر ولا تقرر مصيرًا.
صحيًا: تحتاج إلى الاهتمام بصحتك سواء من حيث ساعات النوم، وتناول الطعام الصحي، وممارسة بعض الألعاب الرياضية.

الجوزاء
مهنيًا: بداية لمشروع جديد في حياتك، وربما تقوم برحلة أو تشارك في احتفال، وتناقش موضوعًا يعجبك وتنجح في ترويج عملك.
عاطفيًا: بدل أن تأخذ موقفًا حياديًا تفاديًا لحصول الأزمات تميل الى التمرّد والتحفظ، قد لا يتحمل الحبيب هذه الإساءة أو غيرها، وبالتالي تواجه تحديات عديدة.
صحيًا: احرص في الصباح على ممارسة رياضة المشي، فهي تخلصك من الدهون الزائدة وتمنحك النشاط والحيوية طوال اليوم.

السرطان
مهنيًا: لا تكن قاسيًا في قراراتك المهنية، لأنّ بعضها قد يورّطك في مشكلات ليست في مصلحتك.
عاطفيًا: تعيش عشقًا مميزًا وولهًا وعلاقة استثنائية تحلم بها، تلتقي أشخاصًا كثيرين يتركون أثرًا كبيرًا في قلبك أو يحركون مشاعرك.
صحيًا: حاول استعادة قوتك المعنية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة، تطور الأجواء إيجابًا يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد العاطفي.

الأسد
مهنيًا: تنجز أعمالك قبل أوانها، وتسوي مسألة قديمة بطريقة إيجابية فتطير من الفرح، وتتلقى مبالغ من المال كنت قد أهملتها أو يئست من نيلها.
عاطفيًا: لا أحد يستطيع أن يوجهك في الطريق الصحيح كما يفعل قلبك، وتبدو أكثر تصلبًا في مواقفك، وأكثر تطلبًا مع الذين تحبهم.
صحيًا: مهما حاول بعض المستاءين من إثارة غضبك ليلحقوا بك الأذى صحيًا، لن ينجحوا في مسعاهم لأن رصيدك من الأعصاب الفولاذية أكبر من محاولاتهم.

العذراء
مهنيًا: يتحقّق حلمك وتحصل على ترقية أو جائزة أو مكافأة وتكون متفوّقًا على معظم زملائك، أنت أهل للثقة ولا بدّ من أن تثير حسد بعضهم.
عاطفيًا: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصًا أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعيق تطور العلاقة بينكما.
صحيًا: لا تترك الانعكاسات السلبية تؤثر في صحتك، وتخلص منها بالترفيه والتسلية والقيام بمسيرات في أجواء الطبيعة.

الميزان
مهنيًا: تتوضّح أمامك الرؤية وتمرّ بيوم مهمّ واعتقد أن الباب مفتوح لتحقيق الأرباح وللتوصل إلى إنجازات كبيرة.
عاطفيًا: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكنك مررت بتجارب غير مشجعة يمكن أن تعيق تقدم الأمور.
صحيًا: حالة التشنّج التي تنتابك منذ مدة حلها الوحيد هو ممارسة الرياضة أو السباحة أو الخروج إلى الطبيعة أو ممارسة أي نشاط ترفيهي.

العقرب
مهنيًا: يجب أن تعرف أنّ الأيام الأكثر حظًا هي التي توصلك إلى شاطئ الأمان، فلا تجازف في أيام أخرى!.
عاطفيًا: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما، امنحه المزيد من الوقت والتفكير لحل العقد وإيجاد مخرج لكلّ مأزق.
صحيًا: إذا كنت من أصحاب الإرادات الضعيفة أمام الطعام الدسم، عليك التخفيف من التردد إلى الأماكن التي تقدم هذا النوم من الطعام.

القوس
مهنيًا: تدخل مرحلة من التحرر والانسجام وتتزود ما يلزم من معنويات لكي تشق طريقك بسلام، حان الوقت لتحديد الخيارات وحسم الأمور.
عاطفيًا: تسود هذا اليوم أجواء من الانقباض والغضب والاستفزاز، وتميل أنت إلى التلفّظ بكلمات مسيئة ومزعجة للحبيب.
صحيًا: لا تكثر من تناول المضادات الحيوية من دون وصفة طبية، لأنها تضعف مناعة الجسم ويمكن أن تسبب لك مضاعفات صحية.

الجدي
مهنيًا: تشعر بثقل الأعباء، وتصطدم بمشكلة مهنية وتواجه وضعًا محرجًا أو مواجهة، عليك أن تدرك خلالها ما تقول.
عاطفيًا: الشريك إلى جانبك فمّم تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها.
صحيًا: أنت صاحب قرارات صائبة عمليًا وعاطفيًا، إنما فاشل بعض الشيء على الصعيد الصحي.

الدلو
مهنيًا: تدور الأحداث بسرعة، ترتفع المعنويات وتفرح لعودة الامور الى نشاطها، وتتلقى خبرًا أو تفرح لانفراج مفاجئ، وربما تجازف في اختيار جديد مع فكرة جديدة.
عاطفيًا: لا تصارع الرياح، لكن لا تترك الطرف الآخر يفرض عليك ما لا ترضاه، فالجو ليس سلبيًا كما تعتقد، لكنه يحتم عليك الانتباه.
صحيًا: إن لتعبك النفسي أثرًا هائلًا على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كليًا.

الحوت
مهنيًا: تتبادل زيارات العمل تأسيسًا لمرحلة جديدة من العلاقات العامة، وتكون مشجعة لتحقيق خطواتك المستقبلية.
عاطفيًا: لا تشرّع بابك أمام التدخلات التي يمكن أن تزيد الأمور تعقيدًا بينك وبين الشريك، وهذا إنذار للمستقبل.
صحيًا: لا تهمل صحتك أكثر من اللازم، وقم بما عليك القيام به للبقاء سليمًا معافى وتستعيد قوتك المعنوية وتعود إلى حياتك اليومية المعتادة.

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