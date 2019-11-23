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عالم

قاض أمريكى يأمر إيران بدفع 180 مليون دولار لاعتقال صحفى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أمر قاض أمريكي، إيران -أمس الجمعة - بدفع حوالي 180 مليون دولار للصحفى بصحيفة "واشنطن بوست" جاسون رضايان وعائلته تعويضًا عن اعتقاله عام 2014.

وأطلقت إيران سراح رضايان عام 2016 بعد احتجازه لمدة 544 يومًا.

وقال القاضي ريتشارد ليون، من محكمة مقاطعة كولومبيا، في القرار الذي أصدره في 30 صفحة، إن "احتجاز رجل رهينة وتعذيبه للحصول على ورقة ضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة أمر مشين، يستحق العقاب وبالتأكيد يحتاج للردع".

وأضاف ليونن أن رضايان "لديه صعوبة في النوم ويستيقظ أحيانًا وهو يصرخ بسبب الكوابيس"، بعدما تعرض للتعذيب من السلطات الإيرانية.

وأمرت المحكمة إيران بدفع 150 مليون دولار في صورة تعويضات تأديبية لكل من رضايان وزوجته ماري وشقيقه علي.

كما أمرت المحكمة إيران بدفع حوالي 24 مليون دولار تعويضا عن الألم والمعاناة والخسائر الاقتصادية التي تعرض لهم رضايان وملايين إضافية لزوجته وشقيقه.

وكان رضايان يطالب بتعويضات تأديبية قيمتها مليار دولار.

وأدين رضايان بالتجسس في محاكمة سرية في إيران أدانتها جماعات حقوق الإنسان الدولية.

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