تحرير 64 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، 64 مخالفة مرورية لقائدي السيارات الملاكي والأجرة بالأكمنة الثابتة والمتنقلة، وتم تحرير محاضر مرورية بها.



وأكد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار شنت حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات، بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، وأسفرت الحملة عن ضبط 23 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة، تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.



وأضاف المصدر أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 64 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.