اليوم.. الفنان الأردنى عزيز مرقة يحيى حفلًا بمكتبة الإسكندرية

تستقبل القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬

حفل موسيقي للفنان الأردني "عزيز مرقة"، حيث يقدم باقة مختارة من أجمل أغنياته نذكر منها: ما فى منك، يا بنت الناس، بحكى لحالي٬ مريانا٬ الله غالب٬ مين قلك، يا باي٬ رجعوني علي عمان وغيرها.



يشار إلي أن "مرقة" بدأ مسيرته الفنية عام 2006 فقام بإطلاق ما يعرف بموسيقى " الراز - RAZZ " حيث أنه قام بالخلط بين موسيقى الروك والموسيقى العربية والجاز.



ونظرًا لاختلاف أغانيه عن البقية، واجه مرقة نوع من الرفض لها ببداية مشواره الفني فكان التحدي هو أن يستمر عزيز في الطرح حتى تصل رسالته لمستهدفيها بالرغم من تمرده على مواضيع الأغاني المنتشرة في ذلك الوقت واختيار لمواضيع أغانيه المختلفة بشكلِِ منفرد بالإضافة لـتمرده عن الكلمات المعتادة وقيامه بتأليف كلمات أغنايه لنفسه والتى كانت - كلمات أغانيه - نتاج رؤية أو تجربة شخصية يقوم بتحويلها لعمل فني فكان ذلك سر تميزه عن غيره ما ساهم في سرعة وصوله لقلوب الناس.