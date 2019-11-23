حفل "الماندولين" ببيت العود بالهراوى.. الليلة

يقيم بيت العود العربى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ بمقره الكائن ببيت الهراوى خلف الجامع الأزهر فى السابعة مساء اليوم السبت٬ حفل جديد من حفلات "أساتذة بيت العود".



وتقدم أستاذة آلة الماندولين ببيت العود الفنانة "عزة محمد حسين" وفرقتها الموسيقية مجموعة من مؤلفاتها الموسيقية، بالإضافة إلى عدد من أشهر الأعمال التراثية الشرقية والغربية على آلة الماندولين.



وتخرجت "عزة حسين" من كلية التربية قسم التربية الموسيقية، وتخصصت فى العزف على آلة الماندولين، وشاركت فى العديد من الحفلات خارج مصر: السعودية، ألمانيا، أوبرا برشلونة، لبنان، وأبو ظبى. إضافة لدار الأوبرا المصرية وساقية الصاوى وعدد من المحافل الثقافية.



يشار إلى أن بيت العود العربى أول مدرسة متخصصة فى تعليم العزف على آلة العود، البزق، والماندولين، وباقى الوتريات تحت إشراف الفنان العربى الكبير نصير شمة.