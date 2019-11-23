الليلة.. عرض "رزق السينما" بمسرح الهناجر

ضمن فعاليات الدورة الــ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي٬ تعقد في السادسة والنصف مساء اليوم السبت٬ بمسرح الهناجر ليلة يوسف شريف رزق الله، احتفاء بالناقد الكبير والمدير الفني للمهرجان، حيث يعرض خلال الليلة فيلم "رزق السينما" الذي إنتاجه المهرجان وأخرجه عبد الرحمن نصر.



يشار إلي أن "رزق الله" هو المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 2000 حتى وافته المنية 12 يوليه الماضي، أعد وقدم مجموعة من أشهر برامج السينما في التليفزيون المصري والعربي مثل أوسكار - سينما في سينما-أيام وليالي - الفانوس السحري.



رأس قناة النيل الدولية وجهاز السينما٬ شارك في لجان تحكيم عدد من أهم مهرجانات السينما في العالم مثل روتردام وميلانو ومونبيلي٬ شكل وعي وثقافة أجيال عديدة بكل ماقدم من كتابات وبرامج ويعتبر أيقونة للثقافة السينمائية الرفيعة والنادرة عبر الأجيال المختلفة.