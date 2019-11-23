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الثقافة

السنغال ضيفة برنامج "اعرف أهلك" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:24 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ اللقاء السادس لبرنامج "اعرف أهلك" بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ للتعرف على ثقافة دولة السنغال.

هذا ويأتى اللقاء ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بعام (مصر - أفريقيا)، وبحضور عدد من أعضاء سفارة السنغال والجالية السنغالية بالقاهرة والمهتمين بالشأن الإفريقى.

يتضمن برنامج اللقاء عرض منتجات ثقافية من مشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأزياء سنغالية، كما تقام ندوة تعريفية عن دولة السنغال يتحدث فيها حبيب الله صار المستشار الثاني لسفارة دولة السنغال بالقاهرة، وعبد الله باه المسؤول الثقافي لاتحاد طلاب دولة السنغال، ويدير اللقاء الدكتور محمد أمين عبد الصمد مدير إدارة تراث الفنون الشعبية بالمركز.

وتعد السنغال من الدول الأفريقية التى بها مستوى تعليم مرتفع، ومن أكثر الدول ارتباطًا بمصر من الناحية التعليمية، حيث أن الأزهر يعتبر محورًا فى توثيق العلاقات المصرية السنغالية، وتصل البعثة الدينية من الأزهر الشريف إلى 37 رجل دين. كما تعد السنغال ثانى أكبر دولة لديها أكبر عدد طلاب يدرسون فى الأزهر بعد السودان فى أفريقيا، حيث يصل عددهم إلى نحو 600 طالب سنغالى منهم نحو 30% يحصلون على منح دراسية، وتعتبر مصر الدولة الأولى فى منح المنح الدراسية للسنغاليين على مستوى الدول العربية، ويعتبر الأزهر ثانى جامعة بعد جامعة داكار يتخرج فيها الطلاب السنغاليون سنويا.

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