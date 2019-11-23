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فن

فيلم "سيدة البحر" يفوز بـ3 جوائز فى ختام مهرجان الرباط الدولى

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:58 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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فاز فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين، بثلاث جوائز خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف، وهم جائزة لجنة التحكيم أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرج للمخرجة شهد أمين، وجائزة لجنة تحكيم النقاد، وحضر حفل ختام المهرجان وتسلم الجوائز المنتج المنفذ محمد الدراجي.

كما نظم عرض "جالا" للفيلم "سيدة البحر" ضمن مشاركته في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي بحضور مخرجته شهد أمين، والأبطال فاطمة الطائي ويعقوب الفرحان والمنتج بول ميلر.

وحضر عدد من الفنانين لمشاهدة الفيلم، منهم هنا شيحة، شيرين رضا، رانيا يوسف، التونسية ساندي على، المنتج السعودي الدكتور العباس بن العباس، وبعض المهتمين بمتابعة الأفلام المشاركة فى المهرجان. وقدم الفيلم مدير المهرجان محمد حفظي.

ويستكمل فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين، أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، مشاركته بمهرجان سنغافورة السينمائي الدولي كأول عرض أسيوي للفيلم في الفترة من (21 نوفمبر ل١ ديسمبر).

ويحكي فيلم "سيدة البحر" للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها، والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعًا ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة، خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

فيلم سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد أمين، وهو من إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري، ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وقد صورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.

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