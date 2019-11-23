اليوم.. بدء أولى محاضرات التذوق الموسيقى بالمانسترلى

تبدأ في السابعة مساء اليوم السبت٬ أولى محاضرات التذوق الموسيقى التي يقيمها المركز الدولى للفنون بقصر المانسترلى.



و يقدم الفنان هشام جبر محاضرة تتناول شرح مبسط لمفاهيم وتعريفات الموسيقى الكلاسيكية بشكل عام وأهميتها، كما يستعرض نشأة موسيقى (الباروك) وتطورها.



و يعتبر عصر الباروك من العصور الزاخرة بالتطور والاستحداث في الموسيقى الغربية، مقارنة بما قبله من العصور، فكلمة باروك معناها الحرفي ( شكل غريب، غير متناسق، معوج ) وهو اصطلاح مستعمل في فن العمارة والتصوير.



ولعل أعظم ما تحقق في عصر الباروك في ميدان التأليف الموسيقي للآلات، هي تلك الحلول التي أوجدها المؤلفون للمشكلة التي قامت بعد فطام موسيقى الآلات من الغناء، وتتلخص هذه المشكلة في كيفية كتابة مؤلفات طويلة بحيث تستطيع أن تستحوذ على انتباه المستمع ومشاعره، وكانت أهم تلك الحلول هي إيجاد تعادل مقنع بين العنصرين الجوهريين في كل عمل فني يقوم على الإنشاء والبناء وهما: الوحدة، التنوع في التكرار والتجديد.



ومن أهم المؤلفين في ذلك العصر كلاوديو مونتيفردي - يوهان سيباستيان باخ -هنري بورسيل - أليساندرو سكارلاتي -أنطونيو فيفالدي - جورج فيليب تيليمان - جورج هيندل.