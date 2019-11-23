قطع المياه عن المحلة الكبرى لـ 9 ساعات

أعلن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، برئاسة المهندس عادل عطية، عن أن فرع الشركة في المحلة الكبرى، سيقوم بقطع المياه في مناطق حى أول المحلة، لمدة 9 ساعات، بداية من التاسعة مساء اليوم السبت، وحتى السادسة من صباح غدًا الأحد.



وأكد مصدر مُطلع داخل فرع شركة المياه والصرف الصحى بالمحلة الكبرى، أن قطع المياه سيكون عن حى أول المحلة، خلال تلك الفترة الزمنية، يأتي لإجراء أعمال ربط الخطوط الجديدة بمنطقة شكري القوتلي، بعد تعديل بعض الخطوط ما سيعود بالنفع العام على الخطوط الرئيسية.



وناشد فرع شركة المياه المستشفيات والمصالح العامة والأماكن العامة التي تحتاج المياه والمواطنين، بتدبير والاحتفاظ باحتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.