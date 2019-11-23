اليوم.. قطع مياه الشرب فى الأقصر

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن قطع المياه بمدينة الأقصر وضواحيها اليوم السبت من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً.



وذكرت الشركة في بيان لها، أن قطع المياه سيكون لربط خطوط طرد الصرف الصحى الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حاليًا ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل فى إطار أعمال تحسين المنظومة.



وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة والإبلاغ لغرفة عمليات على الخط الساخن ١٢٥ وأرقام ٠٩٥٢٢٨٢٤٠٦ - ٠١١٤٧٩٩٩٧٥٢ في حال وجود أي طارئ.