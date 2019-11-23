الكويت: مستعدون لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق نهائى للأزمة

جددت الكويت، اليوم الجمعة، تأكيد استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى الاتفاق النهائي والشامل للأزمة.



جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول اليمن، والتي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن العتيبي قوله: "نجتمع اليوم ونحن أمام زخم من المؤشرات الإيجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية، والتي كان على رأسها توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى توقيع اتفاق الرياض في الخامس من الشهر الجاري".



وأعرب عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق أساسا لبناء الثقة وداعمًا رئيسيًا نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم وبما يفتح الآفاق أمام التسوية السياسية الشاملة للأزمة وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.