تعرف على أبرز الدول التى أرجأت إطلاق أقمارها الصناعية

تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات «طيبة -1» الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة «آريان سبيس» الفرنسية على صاروخ الإطلاق «آريان-5» من قاعدة الإطلاق بمدينة «كورو» بإقليم جويانا الفرنسى، بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية... مصر ليست الدولة الأولى التى تقرر تأجيل إطلاق قمرًا صناعيًا لها لأسباب فنية بل هناك دول عظمى ارجأت إطلاق بعض أقمارها الصناعية لنفس السبب، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:



فى فبراير الماضي، أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي عن تأجيل إطلاق أربعة أقمار بريطانية للاتصالات، بواسطة صاروخ الن، وذكر المصدر لوكالة نوفوستي الروسية، أنه كان من المقرر إطلاق أربعة أقمار صناعية بريطانية للاتصالات من طراز (O3b) إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل (Soyuz-ST-B) ووحدة التعجيل (Fregat- МТ) في 26 مارس الماضى، وتم تأجيل الإطلاق حتى 29 من الشهر نفسه.



فى مايو الماضى، أعلنت شركة سبيس إكس للفضاء المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك تأجيل إقلاع الصاروخ (فالكون 9) والذي سيحمل أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة ستارلينك الجديدة للإنترنت.



فى 24 سبتمبر الماضي، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل إطلاق صاروخ النقل "بروتون إم" الذى يحمل على متنه قمرًا صناعيًا، لإجراء اختبارات إضافية على وحدة التعجيل "بريز-إم".



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن بيان صادر عن وكالة الفضاء، إنه "كان من الضروري وضع اللمسات الأخيرة وإجراء اختبارات إضافية على وحدة التعجيل، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبا".