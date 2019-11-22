ضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة مكبرة لفحص سائقي السيارات في مختلف الكمائن على مستوى المحافظة، للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار فيها، وذلك تحت مدير الأمن اللواء محمد عمارة.



وتضمنت الحملة خلال يومين إجراء الفحص لـ 50 سائق سيارة، بكمين التالية "غرب أسوان".



وأسفرت نتائج الفحوصات عن رصد 4 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "الحشيش، والبانجو، والأقراص المخدرة"، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء محمد عمارة مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة.