عاشقة نزار قبانى.. بروين حبيب: كان سببًا في شهرتى

كشفت الشاعرة والإعلامية البحرينية بروين حبيب، كيف كان عشقها للشاعر نزار قباني، وأن ذلك كان سببًا في شهرتها وعملها في تلفزيون دبي.



وقالت بروين، في لقاء على قناة الغد، إن زملائها في الجامعة أطلقوا عليها "عاشقة نزار"، وعندما توفي كانوا يعزونها، كأنها زوجته أو شقيقته أو أخته.



وأضافت:"نزار كان كتعويذة تهوست بها، ولأتخلص منه قتلته بحثًا في رسالة الماجيستير كانت عنه، وعملت عنه فقرة سهرة بعنوان "رجل في قلب عصره"، قدمت لمهرجان التلفزيون والإذاعة بالقاهرة سنة 1991، وفزت بالجائزة".



ولفتت إلى أنها في المهرجان التقت مدير تلفزيون دبي، الذي عرض عليها العمل مدة سنة في تلفزيون دبي، وهذه السنة أصبحت 20 سنة.