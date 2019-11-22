البرلمان الأوروبى يتهم ليبيا بانتهاك حقوق المهاجرين

أكد المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة وحلف الأطلسي في أوروبا أن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا تتضمن ظروفًا غير إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى حالات موثقة من الاعتداء الجنسي والابتزاز للإفراج عنهم والاتجار بهم والأطفال والاختفاء القسري وهذه الانتهاكات تنتهك دون عقاب، وفق ما نقلت قناة 218 الليبية، مساء اليوم.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في بروكسل أمس، حيث تم مناقشة وضع مراكز الاحتجاز وأنشطة خفر السواحل الليبي والاتهامات الموجهة للاتحاد الأوروبي بانتهاك حقوق المهاجرين.



ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تم فيه تسريب تقرير من الاتحاد الأوروبي يقر بعدم إمكانية الاتحاد الأوروبي بمراقبة خفر السواحل في ليبيا، وأن معسكرات الاعتقال تعتبر نموذجًا تجاريًا مربحًا للحكومة الليبية.



وتتهم الوثيقة المسربة قيام عناصر خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي بنقل المهاجرين واحتجازهم في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، أثناء تلقيهم تمويلًا يقدر بملايين اليوروهات من الاتحاد الأوروبي للتدريب وتوفير القوارب لمنع الناس من الوصول إلى شواطئ أوروبا.