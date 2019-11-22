بورصة وول ستريت تصعد بدعم من آمال التجارة وبيانات اقتصادية

ارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بدعم من تعليقات إيجابية من واشنطن وبكين فيما يتعلق باتفاق تجاري مبدئي بين أكبر اقتصادين في العالم وبيانات اقتصادية محلية متفائلة خففت قلق المستثمرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 103.93 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 27870.22 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 6.75 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 3110.29 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 13.67 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 8519.89 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على خسائر مع هبوط ستاندرد اند بورز 0.33 بالمئة وداو جونز 0.47 بالمئة وناسداك 0.25 بالمئة.

وهذه هي أول خسارة أسبوعية للمؤشرات الثلاثة بعد ستة أسابيع من المكاسب للمؤشر ستاندرد اند بورز500 وسبعة أسابيع من المكاسب للمؤشر ناسداك وأربعة أسابيع من المكاسب للمؤشر داو جونز.